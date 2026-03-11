  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové

Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
;
11
Laisser une demande
ID: 34535
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Elifelet, 10 Florentine Backpackers Hostel

À propos du complexe

Projet Yedidia Frankel 40 Immeuble classé oú uniquement la façade sera réhabilitée ( le reste sera une construction neuve ) situé a l' angle Herzl 82 Yedidia Frankel dans la nouvelle VIBE à Tel Aviv en plein cœur du quartier animé de Florentine Projet boutique de 6 étages À vendre 2 magasins 2 pièces avec terrasse à partir de 2.900.000 Nis 3 pièces avec terrasses à partir de 4.250.000 Nis Permis de construire reçus Livraison sous 24 mois à partir de l’ obtention des permis de construire

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, grand, projet de qualité
Ofaqim, Israël
depuis
$445,170
Vous regardez
Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualité, rénové
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Magnifique 3 pièces entièrement rénové, première étage, ascenseur, terrasse, vue dégagée, cave, 2 places de parking. le plus 200m² du toit de l'immeuble appartient à l'appartement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$564,300
Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sér…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mini penthouse magnifique
Quartier résidentiel Mini penthouse magnifique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Penthouse d’exception avec vue à couper le souffle ! Découvrez ce splendide 4 pièces de 117 m², conçu avec soin et raffinement, alliant luxe, confort et matériaux de qualité supérieure. Une immense terrasse de 25 m² orientée plein ciel offre une vue dégagée imprenable et baigne l'appar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller