Quartier résidentiel Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – proche du dizengoff center

  Appartement neuf 4 pièces avec terrasse – proche du dizengoff center

Tel-Aviv, Israël
$2,16M
ID: 34640
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Pinsker, 70

À propos du complexe

Appartement Neuf 4 Pièces avec Terrasse – Proche du Dizengoff Center Appartement récemment construit dans un emplacement privilégié, à quelques minutes à pied de la plage et du centre animé de Tel Aviv. • 4 pièces, 92 m² • Spacieuse terrasse ensoleillée de 15 m² • Salon avec cuisine ouverte • Suite parentale avec salle de bain privée • Chambre sécurisée (Mamad) et une autre chambre • Salle de bain supplémentaire et toilettes invités • 3e étage sur 6 avec ascenseur • Parking privé Idéal pour vivre ou investir ! Prix : 6,900,000 ₪ Prix au m² : 63,302 ₪

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Période
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bel appartement, calme
Raanana, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Projet neuf d'exception à or akiva ! maison mitoyenne, duplex avec jardin ou penthouse, à vous de choisir !
Or Aqiva, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Ascalon, Israël
depuis
$714,780
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur - appartement 4 pièces à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$843,315
Autres complexes
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Quartier résidentiel Mini-penthouse incroyable de 5 pièces dans le prestigieux projet viva à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$954,608
BZH Vous rêvez d’un appartement unique, splendide, raffiné avec en prime une grande terrasse ? Le département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un magnifique appartement décoré par un architecte, au centre-ville, rue Tarna, dans le projet haut de gamme VIVA, appréci…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – charmant 2 pieces | tel-aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,18M
Idéalement situé au cœur de Tel-Aviv, sur la prestigieuse rue Dizengoff, à l’intersection des rues Jabotinsky et Bazel, l’un des secteurs les plus prisés de la ville, réputé pour ses cafés, ses boutiques et son atmosphère unique. Appartement dans un immeuble récemment rénové dans le cadre d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immense salon
Quartier résidentiel Immense salon
Jérusalem, Israël
depuis
$1,79M
Appartement recent, dans immeuble luxueux, gardien 24/24, ascenseur, terrasse (16 m2), vue sur le Mont du Temple, chauffage + climatisation, parking, calme, immediat
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
