Quartier résidentiel Bord de mer

Ascalon, Israël
depuis
$335,445
ID: 34914
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

À propos du complexe

Joyau à la Marina : 50m de la plage ! ???? ​Découvrez ce charmant appartement cosy au 3ème étage d'un petit immeuble intimiste (5 étages). ​Emplacement de rêve : À 50 mètres de l’eau. ​Confort : Espace optimisé avec une terrasse ensoleillée. ​Sérénité : Mamad inclus pour une tranquillité totale. ​Un pied-à-terre idéal pour profiter de la vie marine au quotidien.

