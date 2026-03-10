  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv

Tel-Aviv, Israël
$1,84M
ID: 34787
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Arlosoroff, 108

À propos du complexe

En Plein de cœur de Tel Aviv , proche du théâtre , a proximité du Kikar HAmedina et du Parc Yarkon . Voici un tres beau projet offrant des prestations luxueuses intérieurs et extérieurs , avec un choix d appartement allant du 2 pièces au penthouse . avec des vues mer .

Tel-Aviv, Israël
