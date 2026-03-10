  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Bonne occasion

Quartier résidentiel Bonne occasion

Jérusalem, Israël
depuis
$937,365
;
Quartier résidentiel Bonne occasion
1
Laisser une demande
ID: 34860
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

Un appartement lumineux, TAMA 38, avancé, 3 directions aériennes, à proximité des jardins, écoles, cafés, commerces, centres commerciaux, bus, immédiatement

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A vendre - 2 pieces proche mer dans immeuble recent tres bien entretenu
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv | rue weizmann | prestige rÉsidentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,60M
Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,04M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bonne occasion
Jérusalem, Israël
depuis
$937,365
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,39M
Situation du projet Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Jabotinsky est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  7 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Cara…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Afficher tout Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,21M
Vous recherchez un projet neuf à netanya Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya au pied du kikar le projet est situé au cœur de la ville dans un emplacement les plus convoités de Netanya. Habiter dans un projet neuf netanya Caractéristiques du …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces à ashdod à un prix imbattable
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces à ashdod à un prix imbattable
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces à ashdod à un prix imbattable
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces à ashdod à un prix imbattable
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces à ashdod à un prix imbattable
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces à ashdod à un prix imbattable
Ashdod, Israël
depuis
$561,165
Stop Affaire : appartement 4 pièces à Ashdod à un prix imbattable. En plein cœur du quartier "Dalet", immeuble avec ascenseur, à proximité de tout... Déjà loué à 4200 shekels (rentabilité 3,75 %). Tout autour il y a des immeubles qui ont été rénovés en "Tama 38" : rajout d'une terrasse, d'un…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller