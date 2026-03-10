  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga

$1,32M
ID: 34726
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Magnifique 2. pièces + balcon; entièrement réalisé par un architecte designer de renom dans le prestigieux projet de Yossi Avrahami à NOGA, face à la plage, entouré de café trendy, restaurants, bars à vin, ateliers d'artistes et théâtre. Accès au working space, à la salle de sport et à la salle de pilates, gardien 24/7.

