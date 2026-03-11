  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !

Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
;
7
ID: 34543
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Bait VeGan, 46

À propos du complexe

VENTE JÉRUSALEM – Bayit Vegan !! UNIQUE !! Petit immeuble de 8 appartements seulement avec ascenseur ! ???? Appartement 6 pièces – 185 m² plain-pied - prévoir rafraîchissement ! ???? Jardin officiel au cadastre 200 m² | Terrasse 30 m² soucca ???? Immense salon | ???? Cuisine indépendante ???? Suite parentale 25 m² avec dressing + SDB ???? 2 salles de bain | ???? 3 WC ☀ 3 orientations ➕ Unité indépendante 21 m² ➕ cave !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Quartier Agamim un beau Penthaouse 5 pieces avec grande Terasse
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
