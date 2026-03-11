  1. Realting.com
  Israël
  Jérusalem
  Quartier résidentiel Jerusalem - quartier mamilla - bureau a louer

Quartier résidentiel Jerusalem - quartier mamilla - bureau a louer

Jérusalem, Israël
depuis
$36,993
;
9
ID: 34516
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shlomo HaMelekh

À propos du complexe

Jérusalem – Quartier Mamilla – Bureaux à louer Situés au 2e et dernier étage, un plateau complet de 809 m² brut, avec vue sur les remparts de Jérusalem. Loyer mensuel : 118 000 ₪ Charges de gestion : 24 270 ₪ par mois

Jérusalem, Israël
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Centre ville hertzylia. immeuble recent. etage eleve . vue degagee. terrasse soucca.
Herzliya, Israël
depuis
$1,25M
Herzliya, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$806,949
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$806,949
Quartier résidentiel Appartement de 4 pieces a 2 pas de la mer dans les nouveaux immeubles de la marina
Ascalon, Israël
depuis
$592,515
Ascalon, Israël
depuis
$592,515
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Jerusalem - quartier mamilla - bureau a louer
Jérusalem, Israël
depuis
$36,993
Ascalon, Israël
depuis
$611,325
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
À vendre – Appartement 3 pièces avec vue mer Tour Frishman Superficie : 91 m² + Terrasse : 12 m² Étage : 11e, orientation nord-est (vue mer) Pièces : • Salon spacieux • Chambre sécurisée (Mamad) • Suite parentale avec salle de bain Salles de bain total : 2 Parking : Oui Cave : 12 m² Dan…
Netanya, Israël
depuis
$1,00M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Momento est un complexe de luxe associant habitation et boutique le tout stratégiquement situé à  moins de 3 minut…
