Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
AFFAIRE !! Kiriat yovel limite Ramat Charet, immeuble neuf après Tama 38, lobby et ascenseur, au pied du futur tramway et à deux minute du centre commercial " malha" .
Penthouse 4 pieces 80m2 avec une immense terrasse de 80m2 soucca : terrasse fermé en partie avec une véranda au toit électrique, le tout sur surplombant une vue panoramique de Jérusalem !!
Dans le penthouse : cuisine moderne investit, suite parentale avec salle de bain, 2eme salle de bain, climatisation centrale, 3 orientations, pièce sécurisée, grande cave et parking en partie couvert.
!! L’immeuble est en procédure avancée pour ajouter 50m2 habitable au penthouse !!
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour