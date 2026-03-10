Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec 80m2 de terrasse

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
$968,715
5
ID: 34839
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Bolivia, 5

À propos du complexe

AFFAIRE !! Kiriat yovel limite Ramat Charet, immeuble neuf après Tama 38, lobby et ascenseur, au pied du futur tramway et à deux minute du centre commercial " malha" . Penthouse 4 pieces 80m2 avec une immense terrasse de 80m2 soucca : terrasse fermé en partie avec une véranda au toit électrique, le tout sur surplombant une vue panoramique de Jérusalem !! Dans le penthouse : cuisine moderne investit, suite parentale avec salle de bain, 2eme salle de bain, climatisation centrale, 3 orientations, pièce sécurisée, grande cave et parking en partie couvert. !! L’immeuble est en procédure avancée pour ajouter 50m2 habitable au penthouse !!

Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,15M
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$790,020
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$815,100
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Coup de fusil ! une affaire exceptionnelle ! une nouvelle exclusivité re/max hadera en avant-première en prime location, au centre-ville de hadera !
Hadera, Israël
depuis
$405,983
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Situé rue Molcho, en plein Neve Tzedek, ses boutiques, son charme et son ambiance, cet appartement bénéficie d’un environnement urbain agréable, à proximité immédiate des commerces, cafés, transports en commun et de toutes les commodités du quotidien. La rue Molcho est appréciée pour son cal…
Quartier résidentiel Centre ville. idealement place . entierement renove .
Raanana, Israël
depuis
$1,12M
Tres bel appartement centre ville Raanana. Rue Bar Ilan. Idealement place . Proche de tous les commerces et transports. Tres spacieux. 130 m2 net. beneficie de 2 petites terrasses . Mamad et parking. Entierement renove. Investi
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$815,100
Appartement 2 pièces de 40 m² Situé au 1er étage sur la rue Dizengoff, à proximité de Jabotinsky, au cœur du centre de Tel-Aviv. Le quartier offre une vie urbaine complète, mêlant commerces, cafés, restaurants et accessibilité. Le bien a été conçu par un architecte, avec un agencement opt…
