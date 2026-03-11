  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.

Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
;
7
Laisser une demande
ID: 34446
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin

À propos du complexe

Rue Nahalat Binyamin, au cœur du centre de Tel-Aviv, sur la partie piétonne et artistique. Quartier entre Carmel Market, Neve Tzedek et Rothschild, à pied de la plage. Immeuble classé et restauré, Appartement 3 pièces d’environ 60 m² + balcon 4 m². 1er étage (équiv. 2e), hauts plafonds, design soigné, ascenseur. Mamad à chaque étage, Stationnement nocturne résident (17h00–10h00). Prix demandé : 4 250 000 NIS. Idéal résidence principale ou pied-à-terre premium à Tel-Aviv.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,65M
Quartier résidentiel Affaire. prevoir renovation complete. superbe location.
Raanana, Israël
depuis
$2,16M
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$971,850
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$589,380
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin, tel-aviv sur la zone pietonne.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,72M
Tout nouveau et dernier programme neuf de la Marina d'Ashdod Les pieds dans l'eau Construction de très haut standing avec les meilleurs matériaux En face des bateaux et de la mer, a proximité immédiate des cafés , restaurants et commerces Résidence : Hall d'entrée 5 étoiles Entrée arborée Pa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
Découvrez ce magnifique appartement situé sur le boulevard Tel Haï à Ashdod, offrant un cadre de vie exceptionnel et un potentiel rare sur le marché. ✔️ 3 pièces lumineux ✔️ Terrasse exceptionnelle de 100 m² avec une vue dégagée sur le boulevard ✔️ 2 chambres dont une pièce sécurisée (Mamad…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Quartier résidentiel Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres : conditions de paiements hyper attractives
Ashdod, Israël
depuis
$984,390
Nous sommes ravis de vous présenter votre futur appartement, situé dans le tout nouveau quartier Shimon Peres à Ashdod. Offres & conditions de paiement exceptionnelles : Appartements 4 pièces    Surface : 122 m² habitables + 14 m² de terrasse   Prix à partir de 3 140 000 ₪ (≈ 785 000 €) App…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller