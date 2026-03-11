  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595

Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$993,795
;
7
Laisser une demande
ID: 34336
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Beit Tzur

À propos du complexe

Au cœur de Nahlaot, quartier vivant et authentique de Jérusalem, réputé pour sa vie communautaire, ses synagogues, son ambiance chaleureuse et sa proximité immédiate du Shouk Mahane Yehouda et du centre-ville. Une adresse très recherchée aussi bien par les familles religieuses que par les investisseurs. Dans un immeuble boutique récent, découvrez cet appartement clair, calme et plein de caractère : Salon lumineux avec sortie sur un petit balcon souccah et vue dégagée Cuisine américaine moderne et pratique 2 chambres à coucher, dont une suite parentale et un mamad Salle d’eau moderne Situé au 2e et dernier étage, avec pleine propriété du toit (au-dessus de l’appartement) Climatisation dans chaque pièce Actuellement loué, disponible rapidement Sans ascenseur, donc des charges de copropriete tres faibles ???? Un bien rare et recherché, idéal pour habiter Jérusalem avec charme et authenticité ou pour réaliser un investissement patrimonial sûr dans un secteur à forte demande locative.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bat yam – itzhak sadeh mini-penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israël
depuis
$1,54M
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? la voici elle est pour vous !
Hadera, Israël
depuis
$1,34M
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$3,76M
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$993,795
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, grand, spacieux
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, grand, spacieux
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, grand, spacieux
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, grand, spacieux
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, grand, spacieux
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, grand, spacieux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,02M
Penthouse de plain pied tres bien situé d’une surface de 150m2 avec une terrasse de 70m2 sur le même niveau au 5eme étage avec ascenseur qui arrive directement dans l’appartement. Sublime vue de l’appartement, très grande baie vitrée, très lumineux et calme à deux pas du théâtre Habima et d…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, avec terrasse, bien agencé, bon emplacement, dans un immeuble neuf, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
Projet Givat Shmouel le petit Neuilly de Tel Aviv Mardochee Khayat vous propose un projet dont la réputation n est plus à faire Situer dans le meilleur endroit de Guivat Shmouel proche des synagogue et des commerces Accès au autoroute direct pour Tel Aviv Guivat Shmouel est une ville s…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Afficher tout Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Hadera, Israël
depuis
$1,32M
BZH Vous n'aurez pas besoin d'investir un seul shekel dans cette maison ! Entrez, profitez et laissez-vous séduire par le luxe qu'elle offre ! Le département francophone RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous présente en exclusivité une somptueuse maison dans le quartier résidentiel et pavi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller