Quartier résidentiel Du 3p au penthouse avec prix de pre-sale et conditions de paiement sans precedent

programme neuf dans le nouveau quartier de netivot
conditions de paiement sans precedent
3 ans de construction
sans indexation
????New Programme
15% signature
85% avant remise de clefs !!!
Au cœur du quartier en plein
essor de Maalot HaNahal a Netivot découvrez le nouveau projet résidentiel en commercialisation.
Un ensemble d’habitation, réparti sur quatre parcelles dans un environnement harmonieux et verdoyant.
Le projet propose des appartements dans un large éventail de configurations :
appartements de 3, 4 et 5 pièces, rez-de-jardin, ainsi que de somptueux penthouses, dont certains avec piscine privée.
cave privative pour chaque logement, locaux vélos et poussettes, et espaces communs pensés pour favoriser la vie communautaire.
3 pcs a partir de 1.260.000 nis !!!
4 pcs a partir de 1.460.00 nis
5 pcs a partir de 1.630.000 nis
Localisation sur la carte
Netivot, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour