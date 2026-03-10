  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netivot
  4. Quartier résidentiel Du 3p au penthouse avec prix de pre-sale et conditions de paiement sans precedent

Quartier résidentiel Du 3p au penthouse avec prix de pre-sale et conditions de paiement sans precedent

Netivot, Israël
depuis
$457,710
;
10
Laisser une demande
ID: 34768
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

À propos du complexe

programme neuf dans le nouveau quartier de netivot conditions de paiement sans precedent 3 ans de construction sans indexation ????New Programme 15% signature 85% avant remise de clefs !!! Au cœur du quartier en plein essor de Maalot HaNahal a Netivot découvrez le nouveau projet résidentiel en commercialisation. Un ensemble d’habitation, réparti sur quatre parcelles dans un environnement harmonieux et verdoyant. Le projet propose des appartements dans un large éventail de configurations : appartements de 3, 4 et 5 pièces, rez-de-jardin, ainsi que de somptueux penthouses, dont certains avec piscine privée. cave privative pour chaque logement, locaux vélos et poussettes, et espaces communs pensés pour favoriser la vie communautaire. 3 pcs a partir de 1.260.000 nis !!! 4 pcs a partir de 1.460.00 nis 5 pcs a partir de 1.630.000 nis

Localisation sur la carte

Netivot, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Studio luxe pour une personne
Jérusalem, Israël
depuis
$1,301
Quartier résidentiel Nouveau projet au cœur de talpiot jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,15M
Quartier résidentiel A 50 metres du lac
Ascalon, Israël
depuis
$561,165
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$579,975
Vous regardez
Quartier résidentiel Du 3p au penthouse avec prix de pre-sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israël
depuis
$457,710
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Netanya, Israël
depuis
$627,000
Joli 2 pieces ( 1 chambre + et salon ) terrasse Soukka. Ouest. Magnifique vue sur la mer. Ideal pour pieds a terre ou investissement . Parking et cave . disponible de suite. inclus mamad
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$717,915
À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité. Architecture et conception Conçu par Bar Orian Architects et les ar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Quartier résidentiel ExclusivitÉ meier tower - À vendre appartement de luxe boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
EXCLUSIVITÉ MEIER TOWER ???? À VENDRE APPARTEMENT DE LUXE BOULEVARD ROTHSCHILD 6 750 000,00 ₪ Découvrez cet incroyable appartement de 75 m² situé dans la prestigieuse Meier Tower sur le boulevard Rothschild, l'adresse la plus recherchée de Tel Aviv. Cette propriété exceptionnelle offre des …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller