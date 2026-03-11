  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Appartement 4 pièces idéalement situé

Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
ID: 34536
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Bait VeGan, 42

À propos du complexe

Dans l’emplacement le plus central et le plus recherché du quartier, dans un petit immeuble élégant ayant bénéficié d’une rénovation de façade et de l’ajout d’un ascenseur. Appartement 4 pièces, 104 m² construits, agencé intelligemment et avec goût + balcon souccah de 10 m² ! Appartement partiellement rénové (salon, cuisine, salles d’eau et salle de bain). Cuisine séparée, lumineuse, salon avec deux expositions et vue dégagée, suite parentale avec salle d’eau, grandes chambres, toilettes invités, salle de bain, et climatisation centrale. En plus, un grand débarras de 13 m² avec une belle hauteur sous plafond, pouvant être transformé en bureau !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
