Quartier résidentiel Résidence boutique à mekor haim – 4 pièces d’exception avec terrasse & prestations luxe

  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Résidence boutique à mekor haim – 4 pièces d’exception avec terrasse &amp; prestations luxe

Jérusalem, Israël
$2,916
ID: 34392
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avital, 15

À propos du complexe

Dans le quartier recherché de Mekor Haim, à proximité de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade du Parc HaMesila et face aux commerces et supermarchés de Talpiot. Dans un immeuble boutique neuf avec lobby prestigieux et ascenseurs de Shabbat. Magnifique appartement 4 pièces neuf et spacieux de 111 m², avec 11 m² de terrasse. Un véritable bijou offrant des prestations haut de gamme : • Cuisine séparée et entièrement améliorée • Chambre forte (Mamad) • Suite parentale avec salle d’eau privative • Salle de bains supplémentaire • Chauffage au sol • Climatisation VRF individuelle dans chaque pièce • Système Smart Home • Parking souterrain privé • Cave Entrée début Avril

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
