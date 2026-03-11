  1. Realting.com
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf pres de kikar rabin avec mamad ascenseurs parking et cave

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
10
ID: 34379
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Beeri, 9

À propos du complexe

Situé au 9 rue Barry, dans un immeuble neuf de standing. Magnifique appartement lumineux de 3 pièces de 85 m² avec balcon de 12 m². 2e étage, à l'arrière. 2 chambres et 2 salles de bains. Deux ascenseurs. Place de parking cadastrale et cave.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Vous regardez
