  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf

Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf

Netanya, Israël
depuis
$1,21M
;
9
Laisser une demande
ID: 34262
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Vous recherchez un projet neuf à netanya Mardochee khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya au pied du kikar le projet est situé au cœur de la ville dans un emplacement les plus convoités de Netanya. Habiter dans un projet neuf netanya Caractéristiques du projet L architecture de la tour résidentielle,la conception moderne et l accessibilité du projet en font un lieu très convoité Tout est à portée de main et accessible à pied Prestation de haut standing lobby décoré par designer 2 ascenseurs ultras rapide et moderne dont un chabbatique Chaque appartement est vendu avec une place de parking souterrain Revêtement extérieur en aluminium blanc La construction a démarrée Livraison Mai/Juin 2025 Garantie bancaire Caractéristiques de lappartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie mitigeur Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Wc suspendu Stores électriques dans toutes la maison Appartement de 2 pièces 60 m2+20m2 Appartement de 4 pièces côté 110m2+12m2 Vue imprenable sur le kikar et la mer Venez visiter votre futur appartement

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Raanana, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,23M
Quartier résidentiel Appartement renove a deux pas de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bonne affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$940,500
Vous regardez
Quartier résidentiel Bon emplacement, haut standing, dans un immeuble neuf
Netanya, Israël
depuis
$1,21M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces remis à neuf
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces remis à neuf
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces remis à neuf
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces remis à neuf
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces remis à neuf
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces remis à neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$896,610
Superbe 4 pièces lumineux Cuisine élégante et moderne 3 chambres spacieuses 2 salles de bains, une avec baignoire et toilettes, une avec douche 1 toilette séparé en plus terrasse avec soucca partielle L'immeuble passera en pinouy binouy d'ici quelques années L'appartement gagnera alors 30m² …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Afficher tout Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Raanana, Israël
depuis
$1,06M
Un 4 pièces neuf aux volumes rares – Rue Borohov, Raanana Un appartement qui se distingue par ce que l’on ne trouve presque plus : de très grands volumes intérieurs et une terrasse de 13 m² pour prolonger le salon au quotidien. Situé au 4ᵉ étage d’un immeuble rénové il y a deux ans, l’appa…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Affaire en or
Quartier résidentiel Affaire en or
Quartier résidentiel Affaire en or
Quartier résidentiel Affaire en or
Jérusalem, Israël
depuis
$695,970
Un appartement extremement bien situé sur stern en face de la makolet Bon etat pinouy binouy avancé (enorme potentiel de benefice) Tres rapidement louable
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller