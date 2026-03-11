  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Top affaire

Jérusalem, Israël
depuis
$1,30M
;
1
ID: 34052
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Excellente affaire dans un immeuble neuf À proximité du tramway léger, avec une vue magnifique Belle terrasse Proche de tous les commerces Une opportunité à ne pas manquer !

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,95M
Quartier résidentiel Rare : appartement 5 pièces a ashdod
Ascalon, Israël
depuis
$843,315
Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement
Ramat Ha-Sharon, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Locaux de bureaux à louer – talpiot, rue hauman
Jérusalem, Israël
depuis
$2,665
Autres complexes
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Quartier résidentiel Beit vagan -kiriat yovel
Jérusalem, Israël
depuis
$1,49M
Dans la nouvelle tour du fameux projet Elhad Bait Vagan Zangvil 1 , Bait Vagan limitrophe kiriat yovel . Tres beau 5 pièces de 122 m2 avec terrasse de 10 m2 en partie soucah ., belles prestations intérieur vue merveilleuse sur la foret de Jerusalem . 4 chambres a coucher , 2 salles…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Superbe appartement 4 pièces rénové au cœur de Tel Aviv Rare sur le marché, cet appartement offre un emplacement exceptionnel avec des prestations haut de gamme. Détails du bien : Surface construite : 120 m² 4 pièces spacieuses 1ᵉʳ étage avec ascenseur Points forts : Grande pièce à vivre …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Quartier résidentiel Appartement d’exception – élégamment conçu et entièrement meublé avec balcons
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
Magnifiquement conçu et entièrement meublé, cet appartement de deux chambres est prêt à accueillir immédiatement ses nouveaux propriétaires. Situé dans le prestigieux quartier de Noga, il bénéficie d’une localisation privilégiée à quelques pas de la plage, de la promenade de Tel Aviv, de la …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
