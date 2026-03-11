  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux

Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux

Raanana, Israël
depuis
$2,727
;
4
ID: 34163
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Ostrovski, 33

À propos du complexe

Centre ville . Immeuble neuf . 4 pieces jamais habite. 5e etage. lumineux. parking. disponible a partir de juin 2026

