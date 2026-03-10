  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Exceptionnel

Quartier résidentiel Exceptionnel

Ascalon, Israël
depuis
$554,895
;
10
Laisser une demande
ID: 34763
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

EXCEPTIONNEL vue mer eternelle premiere ligne face mer petit immeuble de 3 etages appartement 3 pieces de 60m2 + 20m2 de terrasse tres bon produit pour une alya face a la mer, ou investissement a long therme ou rbnb .

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine
Raanana, Israël
depuis
$4,36M
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,96M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Ramat Gan, Israël
depuis
$1,00M
Quartier résidentiel Superbe studio pres du shuk hacarmel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$749,265
Vous regardez
Quartier résidentiel Exceptionnel
Ascalon, Israël
depuis
$554,895
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Proche de la mer
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,98M
une belle villa proche de la mer quartier afridr avec cave et piscine
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Afficher tout Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Ascalon, Israël
depuis
$329,175
a la marina d'ashkelon, tres bonne affaire a saisir 2 p de 40m2 pleine vue mer avec balcon, mamad, ascenceur et parking sous sol
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Quartier résidentiel À vendre – neve tzedek | tel-avivduplex unique avec vue mer degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Idéalement situé au cœur de Neve Tzedek, rue Rishonim, ce duplex rare avec vue mer offre une adresse privilégiée dans l’un des quartiers les plus emblématiques de Tel-Aviv, à quelques minutes à pied des plages, de Rothschild et de HaTahana. D’une surface d’environ 89m² en duplex, il propose…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller