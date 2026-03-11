Quartier résidentiel Presale – nouveau projet haut de gamme rue bloch

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre – Nord Ancien de Tel-Aviv | À deux pas de la Place Rabin
Adresse ultra-recherchée au cœur du Nord ancien, à proximité immédiate de Dizengoff, des commerces, écoles renommées et commodités.
Cadre résidentiel élégant et verdoyant, idéal pour familles et investisseurs exigeants.
Nouvelle construction avec permis obtenu, travaux en cours, livraison prévue dans environ 2 ans.
Architecture moderne, prestations haut de gamme, terrasses spacieuses, MAMAD et parkings privatifs.
Appartements 4 pièces et penthouses d’exception disponibles.
Surfaces généreuses avec grandes terrasses ouvertes sur le séjour.
Accès immédiat au tramway central reliant toute la ville et la mer.
Emplacement à forte valeur patrimoniale et excellent potentiel de plus-value.
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
