Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim b

Eilat, Israël
depuis
$1,21M
;
8
ID: 34512
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Eilat
  • Adresse
    Lotus

À propos du complexe

Dans le Quartier Ganim Bet d Eilat dans la fameuse résidence Aquarelle ,au bord du désert, et de la mer rouge dans un immeuble boutique, Cottage en Rez de jardin a vendre face a la vallée . cet immeuble est composé de 2 niveaux , d 1 Rez de jardin avec entrée privée de 140 m2 de surface Habitable de plein pied avec un jardin de 250 m2 , + piscine privée en forme d escargot , et 4 chabr a coucher , et d un Penthouse qui se trouve au 1 ère étage avec sa propre entrée . une surface habitable de 140 m2 ,et 4 chbre a coucher + son rooftop de 140 m2 avec jacuzzi face une vue paradisiaque . chaque niveau a sa propre entrée privée et peut se vendre séparément ou en un seul lot . le prix du Rez de jardin : 3.850.000 nis le prix du Penthouse : 3.750.000 nis

Localisation sur la carte

Eilat, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Realting.com
