Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,389
;
5
ID: 34856
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Neve Tsedek, 24

À propos du complexe

À Louer – Immeuble Neuf | Entrée Début Janvier Un appartement beau et moderne dans un immeuble neuf de haut standing, disponible dès début janvier. Détails du bien : 3 pièces (2 chambres + salon) Balcon Immeuble neuf Appartement lumineux avec un agencement bien pensé Prix : 14,000 ₪ Contactez-nous pour une vidéo ou une visite. Premium Real Estate Frais d’agence : 1 mois + TVA Numéro de licence : 31928721

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel À louer – immeuble neuf | entrée début janvier
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,389
