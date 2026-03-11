  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan

Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan

Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$852,798
2
ID: 34496
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Giv'at Shmuel
  • Adresse
    Lipa Krepel

À propos du complexe

Givat Shmuel: Opportunité stratégique au cœur du Gush Dan Située au centre du Gush Dan, à proximité immédiate de Tel Aviv et des pôles économiques majeurs, Givat Shmuel bénéficie d’une forte demande locative et d’un développement urbain constant. Résidence Premium: Appartements 2–3 pièces Format idéal pour investissement locatif à rotation rapide. Atouts différenciants : ✔ Salle de sport ✔ Studio Pilates ✔ Gaming Room ✔ Rooftop avec jacuzzi ✔ Environnement urbain dynamique Pourquoi investir ici ? •⁠ ⁠Forte tension locative dans la zone •⁠ ⁠Typologie 2–3 pièces = produit le plus recherché •⁠ ⁠Localisation stratégique dans le bassin économique israélien •⁠ ⁠Résidence moderne avec services = valorisation long terme Un actif immobilier équilibré entre rendement locatif et potentiel de plus-value. Grille tarifaire et simulations sur demande

Localisation sur la carte

Giv'at Shmuel, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

