  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique

Quartier résidentiel 4p neuf central vue magnifique

Jérusalem, Israël
depuis
$1,33M
ID: 34355
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Ce magnifique 4P, au 19ème étage d'un immeuble neuf, est situé à l'aplomb de la station de tramway, qui le relie en quelques minutes au centre-ville. Situé à Kiryat Moché, prisée pour ses institutions, son dynamisme et le cachet d'un ancien quartier. Chauffage au sol, Mamad, suite parentale, balcon avec vue magnifique depuis le salon, parking, 4 ascenseurs, Appartement moderne, aux finitions soignées. Affaire à saisir !!!

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Jérusalem, Israël
Autres complexes
Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia
Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia
Jérusalem, Israël
depuis
$1,12M
Nouveauté sur le marché ! À vendre en exclusivité au 49 rue Herzog, aux abords du charmant quartier de Rehavia, face au prestigieux quartier de Nayot, sur le futur axe du tramway. Dans un projet Tama 38 de la très réputée société Yated, avec hall d’entrée design et ascenseurs, offrant une a…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$752,400
Nouveau Projet Katamon Jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin Situe dans le quartier de Katamonim, ce projet est composé de 5 immeubles de 34 étages avec salle de sport, synagogues ,5 ascenseurs. Le tramway passera en bas du projet. Livrable décembre 2029 Modalité de paieme…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Bon emplacement
Ascalon, Israël
depuis
$413,820
Nous proposons actuellement un programme exceptionnel à Ramot Yoram – Netivot, un quartier en pleine expansion qui allie qualité de vie, nature et confort moderne. Ce que propose le projet : • Appartements 3 à 5 pièces, penthouses et rez-de-jardin • Prix attractifs : à partir de 1,320,000…
Agence
Immobilier.co.il
