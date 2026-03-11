  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…

Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…

Hadera, Israël
depuis
$1,32M
;
10
Laisser une demande
ID: 34317
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Tiomkin, 1

À propos du complexe

BZH Vous n'aurez pas besoin d'investir un seul shekel dans cette maison ! Entrez, profitez et laissez-vous séduire par le luxe qu'elle offre ! Le département francophone RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous présente en exclusivité une somptueuse maison dans le quartier résidentiel et pavillonnaire Haotsar dans la rue privée et prisée Hamoshava. Une superbe maison de ville lumineuse de 160 m² construite sur un terrain de 250 m² dans l'une des plus belles rue du quartier Haotsar ! Caractéristiques : ⭐️ Maison familiale de 5 pièces, ⭐️ Grande cuisine neuve et design avec de nombreux rangements et son bar en marbre ! ⭐️ Jardin soigné à l'arrière avec arbres fruitiers, ⭐️ Grand salon, pièce sécurisée au rez-de-chaussée, ⭐️ 3 chambres à l'étage dont une suite parentale luxueuse avec sa terrasse fermée, ⭐️ Des travaux de rénovations ont été effectués récemment avec des matériaux standard haut de gamme, ⭐️ Accès rapide à la gare et aux autoroutes 2 et 4. ⭐️ À côté du parc Yehoshua, des écoles, ganims et à quelques minutes des commodités du centre-ville. Une maison familiale raffinée pour faire grandir vos enfants dans un environnement où il fait bon vivre ! Prix exceptionnel ! Pour plus d’informations : Ra’hel Benguigui, Votre agent immobilier, Département francophone de RE/MAX Hadera. Licence n° 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces neuf avec terrasse – emplacement idéal à mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,978
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$655,215
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$438,900
Vous regardez
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Hadera, Israël
depuis
$1,32M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka
Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka
Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka
Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka
Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka
Quartier résidentiel Maison arabe au coeur de baka
Jérusalem, Israël
depuis
$11,00M
Au coeur de Baka calme et pastoral, maison arabe + possibilite de construire 250 m2, immense jardin (env. 700 m2), entierement renove, chauffage au sol + climatisation, grand parking, 5 salles de bains, 5 toilettes, verdoyant
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Afficher tout Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Quartier résidentiel Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
À vendre en exclusivité, Près de la place Rabin et du boulevard Han 44, rue Ibn Gabirol Dans un immeuble sécurisé avec digicode et système d'alerte Au 3ème étage, calme et agréable Spacieux appartement rénové de 2 pièces + une terrasse ensoleillée 68 m² + environ 5 m² de terrasse Une chambre…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Centre ville . bel immeuble recent. proche de tous les commerces .
Quartier résidentiel Centre ville . bel immeuble recent. proche de tous les commerces .
Quartier résidentiel Centre ville . bel immeuble recent. proche de tous les commerces .
Quartier résidentiel Centre ville . bel immeuble recent. proche de tous les commerces .
Quartier résidentiel Centre ville . bel immeuble recent. proche de tous les commerces .
Quartier résidentiel Centre ville . bel immeuble recent. proche de tous les commerces .
Raanana, Israël
depuis
$1,16M
Belle surface de 126 m2 net. Appartement 4e etage avec terrasse de 14 m2 . Vue degagee. Immeuble renove. parking. Centre ville de Raanana . proche de tous les commodites
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller