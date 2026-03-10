Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit

  1. Realting.com
Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit

Jérusalem, Israël
depuis
$2,649
;
10
ID: 34738
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Emek Refaim, 42

À propos du complexe

Immeuble classé, situé dans une rue calme et verdoyante Appartement unique au caractère authentique de Jérusalem : hauts plafonds, lumineux et spacieux 1er étage, . • 3 pièces + mezzanine • Environ 60 m² • 1 salle de bain • Non meublé, sauf : réfrigérateur, plaques de cuisson, four et armoire

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,55M
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel Herzog 49 – perle rare aux portes de rehavia
Jérusalem, Israël
depuis
$1,12M
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel A vendre 2 pieces avec grande terrasse - rue hertzl - florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$808,830
Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Jérusalem, Israël
depuis
$2,649
Autres complexes
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$689,700
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Quartier résidentiel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Quartier résidentiel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Quartier résidentiel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israël
depuis
$423,225
Dans le nouveau quartier de Netivot Le quartier Ramot Yoram en plein Expansion mitoyen au quartier neve sharone . Investissement pure .Grand choix d appartement du 3 pieces au Penthouse avec des rez de jardin . Livraison dans 2 ans .Avec garantie bancaire
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Centre ville. idealement place . entierement renove .
Quartier résidentiel Centre ville. idealement place . entierement renove .
Quartier résidentiel Centre ville. idealement place . entierement renove .
Quartier résidentiel Centre ville. idealement place . entierement renove .
Quartier résidentiel Centre ville. idealement place . entierement renove .
Quartier résidentiel Centre ville. idealement place . entierement renove .
Quartier résidentiel Centre ville. idealement place . entierement renove .
Raanana, Israël
depuis
$1,12M
Tres bel appartement centre ville Raanana. Rue Bar Ilan. Idealement place . Proche de tous les commerces et transports. Tres spacieux. 130 m2 net. beneficie de 2 petites terrasses . Mamad et parking. Entierement renove. Investi
Agence
Immobilier.co.il
