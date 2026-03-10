Quartier résidentiel Rare a jerusalem

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre – Armon Hanatsiv, rue Eliyahou Hakim
Charmante maison familiale avec jardin et dépendance
Dans le quartier recherché d’Armon Hanatsiv, découvrez cette agréable maison en dou mishpahti d’environ 140 m², répartie sur deux niveaux et offrant un cadre de vie lumineux et fonctionnel.
???? Rez-de-chaussée
Vaste séjour traversant, Cuisine ouverte et moderne, chambre de plain-pied et 1WC invités
????️ Étage
• 3 chambres à coucher (configuration d’origine : 4 chambres), suite parentale avec salle d’eau, salle de bains supplémentare
???? Extérieur
• Grand jardin clos, agréable et sans vis-à-vis
• Place de parking privative
???? Atout rare :
Une dépendance de 3 pièces, idéale pour location ou espace indépendant.
???? Prix demandé : 5,500,000 NIS
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Loisirs
