  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Rare a jerusalem

Quartier résidentiel Rare a jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,72M
;
13
ID: 34916
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Eliyahu Hakim, 28

À propos du complexe

À vendre – Armon Hanatsiv, rue Eliyahou Hakim Charmante maison familiale avec jardin et dépendance Dans le quartier recherché d’Armon Hanatsiv, découvrez cette agréable maison en dou mishpahti d’environ 140 m², répartie sur deux niveaux et offrant un cadre de vie lumineux et fonctionnel. ???? Rez-de-chaussée Vaste séjour traversant, Cuisine ouverte et moderne, chambre de plain-pied et 1WC invités ????️ Étage • 3 chambres à coucher (configuration d’origine : 4 chambres), suite parentale avec salle d’eau, salle de bains supplémentare ???? Extérieur • Grand jardin clos, agréable et sans vis-à-vis • Place de parking privative ???? Atout rare : Une dépendance de 3 pièces, idéale pour location ou espace indépendant. ???? Prix demandé : 5,500,000 NIS

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Loisirs

Quartier résidentiel Spécial investisseur
Ascalon, Israël
depuis
$376,200
Quartier résidentiel Rare : appartement 2 pièces neuf a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$623,865
Quartier résidentiel Netanya
Netanya, Israël
depuis
$721,050
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, magnifique, neuf, permis de construire, proche de la mer, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
Quartier résidentiel Rare a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,04M
À vendre – Villa spacieuse dans le quartier Neve Hof, Rishon LeZion Emplacement idéal, proche de la mer. Propriété unique avec jardin et piscine privée, idéale pour vivre, investir ou comme pied-à-terre. Rare sur le marché et à saisir rapidement. Caractéristiques du bien : • 5 pièces princ…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,70M
Rishon Letsion, face mer, (hof rishon letsion) Proximité mer et tayelet au pied de l’immeuble, commerces et café ainsi que transports en commun Rehov Shayetet Bel Immeuble résidentiel très récent (9 ans), Au 20e étage (sur 21), superbe penthouse de 5 pièces sur un niveau , avec vue panorami…
Agence
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,22M
Immeuble résidentiel moderne de 7.5 étages comprenant 26 appartements avec parking privé. Chaque appartement est équipé d’une climatisation VRF individuelle avec diffusion indépendante dans chaque pièce. Finition haut de gamme avec carrelage en grès cérame, menuiserie aluminium de qualité su…
Agence
Immobilier.co.il
