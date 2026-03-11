  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Magnifique 4 pieces dans un immeuble neuf pres de yehuda hamacabi et le parc avec parking et cave

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
10
ID: 34383
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dr Bodenheimer, 2

À propos du complexe

Nouveauté en vente exclusive ! Bodenheimer 2 (Pinkas Corner) – un nouveau projet de luxe du Groupe Gabay Au cœur du nouveau nord, à quelques minutes du parc Hayarkon, du tramway, des cafés et des commerces. Un appartement 4 pièces bien agencé et bénéficiant d'une belle finition Au 4ème étage (sur 8) • Surface habitable d'environ 91 m² • Terrasse ensoleillée et spacieuse de 10 m² • Parking souterrain • Cave

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Autres complexes
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Quartier résidentiel Villa de prestige a louer en bord de mer a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$3,76M
La Croisette a Ashdod !!! TRÈS RARE, LES PIEDS DANS L'EAU Villa de prestige avec piscine 340 m2, plusieurs terrasses, ascenseur, 5 salles de bains, et 6 wc, somptueuse suite parentale avec sa salle de bain, un magnifique dressing et belle terrasse vue sur la mer, climatisation, parking, …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
À vendre – Lev Ha’ir, Tel-Aviv – Simtat Laan Découvrez ce charmant appartement situé au cœur de Lev Ha’ir, l’un des quartiers les plus recherchés du centre de Tel-Aviv, apprécié pour son ambiance authentique, ses ruelles pleines de charme et sa proximité immédiate avec tous les atouts de la…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$495,330
North Garden Le troisième et dernier complexe créé dans le quartier Agamim à Ashkelon. Le North Garden est un complexe qui comprend 10 bâtiments de 6 a 8 étages, chaque bâtiment avec seulement 3 appartements par pallier . De plus, vous bénéficierez d'un jardin public et installations sporti…
Agence
Immobilier.co.il
