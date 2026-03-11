  1. Realting.com
  Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité

Netanya, Israël
depuis
$1,14M
;
6
ID: 34260
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kikar HaAtzmaut

À propos du complexe

Situation du projet Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Projet Jabotinsky est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  7 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute de la plage Dans une des rue les plus convoitée de la ville Caractéristiques du projet Le projet comprend plusieurs appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi que 2 penthouses avec terrasse souccah. Revêtement extérieur en pierre naturelle Quatre appartements par étage L’immeuble sera doté d un double lobby avec une hauteur de plafond de 5 mètres aménagé et conçu par l architecte 2 ascenseurs dont un chabbatique place de parking souterrain Livraison fin décembre 2027 Garantie bancaire Caractéristiques de l appartement Appartement de 3 pièces d’une surface de 91 m2 plus une terrasse de 12,5m2 Appartement de 4 pièces d’une surface de 108 m2 plus une terrasse de 12,5m2 Appartement de 5 pièces d’une surface de 130 m2 plus une terrasse de 25,5m2 Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualités Cuisine personnalisable Stores électriques dans toutes la maison Pour toutes informations complémentaires contactez Mardochee Khayat 0523362121

Netanya, Israël
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,14M
