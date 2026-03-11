Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Situation du projet
Mardoche khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya .
Projet Jabotinsky est un immeuble boutique Stratégiquement situé à 7 minutes à pied du célèbre kikar et 6 minute de la plage
Dans une des rue les plus convoitée de la ville
Caractéristiques du projet
Le projet comprend plusieurs appartements allant du 3 pièces au 5 pièces ainsi que 2 penthouses avec terrasse souccah.
Revêtement extérieur en pierre naturelle
Quatre appartements par étage
L’immeuble sera doté d un double lobby avec une hauteur de plafond de 5 mètres aménagé et conçu par l architecte
2 ascenseurs dont un chabbatique
place de parking souterrain
Livraison fin décembre 2027
Garantie bancaire
Caractéristiques de l appartement
Appartement de 3 pièces d’une surface de
91 m2 plus une terrasse de 12,5m2
Appartement de 4 pièces d’une surface de
108 m2 plus une terrasse de 12,5m2
Appartement de 5 pièces d’une surface de
130 m2 plus une terrasse de 25,5m2
Carrelage dans toute la maison 80x80
Climatisation centralisée
Meuble de salle de bain de qualité
Robinetterie de marque Grohe
Porte intérieures de qualités
Cuisine personnalisable
Stores électriques dans toutes la maison
Pour toutes informations complémentaires contactez Mardochee Khayat 0523362121
Localisation sur la carte
Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour