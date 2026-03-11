  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel À vendre à ashdod : véritable coup de fusil !

Ashdod, Israël
$689,700
ID: 34720
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    HaAtzmaut, 101

À propos du complexe

À vendre à Ashdod : Véritable coup de fusil ! Appartement 4 pièces – 128 m² avec balcon de 10 m² offrant une vue totalement dégagée sur le parc, sans aucun vis-à-vis. Situé dans une résidence recherchée de 8 étages, avec 2 ascenseurs dont un ascenseur de Shabbat, l’appartement dispose de la climatisation, d’un parking privé et d’une entrée immédiatement disponible. Emplacement stratégique, à proximité directe de toutes les commodités. Prix affiché : 2 500 000 ₪, mais opportunité exceptionnelle à 2 200 000 ₪ pour acquéreur sérieux. Une affaire rare sur le marché, à saisir sans attendre.

Ashdod, Israël
