  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse

Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse

Jérusalem, Israël
depuis
$1,98M
;
5
Laisser une demande
ID: 34541
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Rath, 5

À propos du complexe

En plein cœur de Bayit vegan, au pied des synagogues, écoles et commerces : petit immeuble de 4 étages seulement avec ascenseur, parking couvert et grande cave de 12m2. Penthouse 4 pièces, transformable en 5 très facilement, avec immense terrasse de 50m2 Soucca sur vue panoramique de Jérusalem ! Seul sur l’étage. 4 orientations, très grand salon très lumineux que superbe vue, cuisine séparée, climatisation centrale, parking et grande cave .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bel appartement, dans un immeuble neuf, endroit calme, haut standing
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
Quartier résidentiel Rare opportunité d'investissement, magnifique 2 pièces entièrement aménagé par un architecte designer dans le prestigieux projet yossi avrahami à noga
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Superbe 2.5 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,47M
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Jérusalem, Israël
depuis
$1,98M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Quartier résidentiel Vue mer magnifique
Netanya, Israël
depuis
$627,000
Joli 2 pieces ( 1 chambre + et salon ) terrasse Soukka. Ouest. Magnifique vue sur la mer. Ideal pour pieds a terre ou investissement . Parking et cave . disponible de suite. inclus mamad
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Duplex 5 pièces à ein sara, nahariya
Quartier résidentiel Duplex 5 pièces à ein sara, nahariya
Quartier résidentiel Duplex 5 pièces à ein sara, nahariya
Quartier résidentiel Duplex 5 pièces à ein sara, nahariya
Quartier résidentiel Duplex 5 pièces à ein sara, nahariya
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex 5 pièces à ein sara, nahariya
Quartier résidentiel Duplex 5 pièces à ein sara, nahariya
Nahariya, Israël
depuis
$564,300
Dans un petit immeuble rue Hertzl du quartier prisé d'Ein Sara à Nahariya Dupleix .. comme une petite villa, comprenant, * au Rez-de-chaussée : séjour lumineux, 2 chambres avec accès terrasse * A l'étage : 2 chambres spacieuses, Suite parentale avec douche et accès terrasse d'environ 20 m² …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Raanana est. immeuble recent.
Quartier résidentiel Raanana est. immeuble recent.
Quartier résidentiel Raanana est. immeuble recent.
Quartier résidentiel Raanana est. immeuble recent.
Quartier résidentiel Raanana est. immeuble recent.
Afficher tout Quartier résidentiel Raanana est. immeuble recent.
Quartier résidentiel Raanana est. immeuble recent.
Raanana, Israël
depuis
$1,14M
Appartement de 4 pieces situe rue Macabi a Raanana. Immeuble recent . parking en sous sol. 4 etage terrasse soukka
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller