  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Studio luxe pour une personne

Quartier résidentiel Studio luxe pour une personne

Jérusalem, Israël
depuis
$1,301
;
4
Laisser une demande
ID: 34042
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Studio luxueux pour une personne 1 piece et demi 25 m carre 1 balcon au premier etage Entierement meuble remis a neuf Le loyer comprend toutes les charges (arnona,eau, electricite et internet) offre exceptionnelle a saisir rapidement

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, permis de construire, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$2,63M
Quartier résidentiel Quartier agamim un beau penthaouse 5 pieces avec grande terasse
Ascalon, Israël
depuis
$890,340
Quartier résidentiel Tournez la clé ! brossez-vous les dents ! et dormez…
Hadera, Israël
depuis
$1,32M
Vous regardez
Quartier résidentiel Studio luxe pour une personne
Jérusalem, Israël
depuis
$1,301
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Afficher tout Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, bonne affaire, dans un bel immeuble
Ascalon, Israël
depuis
$721,050
mini penthouse de 4.5 pieces recent avec terrasse de 27m2 . cave et 2 parkings. salle de sport sans l'immeuble, a 2 pas du lac
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Quartier résidentiel Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Quartier résidentiel Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Quartier résidentiel Super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka
Herzliya, Israël
depuis
$2,66M
super opportunite dernier terrain a vendre a hertzelya ayeroka . 560 m2 .terrain prive tres bien situe , proche de Raanana , des ecoles , synagogues , commerces possibilite de construire 2 cottages ou une grande villa ne laissez pas passer cette opportunite et appelez moi
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces a vendre rue frishman - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,60M
Situé rue Frishman, à une minute à pied de la mer, cet appartement bénéficie d’un emplacement exceptionnel au cœur de Tel-Aviv. La rue, très recherchée, offre un accès immédiat aux plages, cafés, restaurants et hôtels de prestige, tout en restant agréable à vivre. Dans un immeuble rénové c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller