  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Penthouse de rêve !

Quartier résidentiel Penthouse de rêve !

Jérusalem, Israël
depuis
$1,59M
;
10
Laisser une demande
ID: 34900
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Emanuel Zisman, 17

À propos du complexe

Har-homa, Shlav guimel, Très bel immeuble de qualité, 2 ascenseur dont un shabbat, au 8e étage. Appartement de catalogue, unique, extrêmement bien agencé et avec goût. 173 m2 net sur un seul plateau, 6 pièces, hauteur de plafonds de 3 m, lumineux, 4 orientations, salon cuisine très spacieux, superbe terrasse de 80 m2, (souccah) sur une vue imprenable, exposée Est (pas venteux), autorisation pour piscine, cuisine extérieure, 2 suites parentales dont une avec une belle terrasse, 3 salles d’eau+wc, beaux placards de rangement dans tout l’appartement, 2 parkings et une cave

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immense terrasse + unité indépendante !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Raanana, Israël
depuis
$2,47M
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,59M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,53M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Appartement 83 m², très bien situé rue Shalom Aleichem, à deux pas de Bograshov. Emplacement central recherché, proche plage, commerces et cafés. Ancien 3 pièces transformé en 2 pièces, avec très grande pièce à vivre esprit loft. Volumes généreux et distribution fluide, idéal pour un confor…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,64M
Cette propriété luxueuse dans les prestigieuses Yoo Towers de Tel Aviv offre une expérience de vie exceptionnelle grâce à son design sophistiqué et son emplacement privilégié. Créée par la célèbre architecte Orly Shrem, l'appartement s'étend sur 313 m2 à un étage élevé de l'emblématique imme…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller