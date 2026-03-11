  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, a rénover, au centre, avec terrasse, bien agencé, bonne occasion, dans rue calme

Bat Yam, Israël
depuis
$830,775
;
10
ID: 34465
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Sderot HaAtzmaut, 44

À propos du complexe

Bat Yam - rue Tsahal Appartement traversant Ouest/Est 4 pièces 106 m² avec charmante terrasse d’environ 13m² (1 master avec sdb + 2 chambres dont 1 mamad) Place de parking incluse 4ᵉ étage avec ascenseur Immeuble récent en bon état et bien entretenu. Points forts : Grande pièce à vivre lumineuse (il existe actuellement une petite séparation cuisine/salon par cloisons facilement amovibles pour obtenir une grande pièce à vivre) 2 salles de bains + buanderie Suite parentale spacieuse et ensoleillée 2 Chambres + 1 Mamad Zone de stockage privative sur le palier Parking attribué en surface au rez de chaussée Cave commune pour vélos en sous-sol Une rénovation légère suffira à transformer ce bien en une véritable opportunité et à en faire un cadre de vie recherché Atouts de l’immeuble : Construction récente Environnement calme et familial Proximité immédiate du tramway, bus, commerces, écoles et plage

