  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Superbe 4 pièces remis à neuf

Quartier résidentiel Superbe 4 pièces remis à neuf

Jérusalem, Israël
depuis
$896,610
;
5
ID: 34049
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Avraham Stern, 11

À propos du complexe

Superbe 4 pièces lumineux Cuisine élégante et moderne 3 chambres spacieuses 2 salles de bains, une avec baignoire et toilettes, une avec douche 1 toilette séparé en plus terrasse avec soucca partielle L'immeuble passera en pinouy binouy d'ici quelques années L'appartement gagnera alors 30m² Déjà 90% de signatures Dans un quartier à forte demande Investissement idéal à un prix exceptionnel Convient aussi bien aux familles qu'aux investisseurs avisés

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Soins de santé
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine
Raanana, Israël
depuis
$4,36M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonne affaire, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, grand jardin, haut standing, neuf, permis de construire, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$896,610
Quartier résidentiel Appartement spectaculaire avec vue sur la mer à south beach netanya
Netanya, Israël
depuis
$4,36M
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel Superbe penthouse entre le parc et la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,11M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces remis à neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$896,610
Autres complexes
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
Dans un environnement calme et verdoyant de Ramat Sharet, découvrez un duplex d’exception où l’espace, la lumière et la sérénité se rencontrent. Ce bien de 146 m² offre un vaste séjour avec salle à manger ouvrant sur deux immenses terrasses de 70 m² et 30 m², surplombant la vallée et baignan…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Avec terrasse, au centre, balcon sur la mer, bon emplacement, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, proche de la mer, vue sur la mer, agreable, dans un immeuble neuf, neuf, mini penthouse, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,25M
Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Vous recherchez un projet neuf netanya Ce magnifique projet est fait pour vous Projet Ussishkine Up Town est un immeuble boutique Stratégiquement situé à  moins de 3 minutes à pied du célèbre kikar e…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
Nouveau Projet Katamon Jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin Situe dans le quartier de Katamonim, ce projet est composé de 5 immeubles de 34 étages avec salle de sport, synagogues ,5 ascenseurs. Le tramway passera en bas du projet. Livrable décembre 2029 Modalité de paieme…
Agence
Immobilier.co.il
