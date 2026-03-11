  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Tres belle vue mer

Quartier résidentiel Tres belle vue mer

Ascalon, Israël
depuis
$321,338
;
10
Laisser une demande
ID: 34530
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

À propos du complexe

appartement 2 pieces avec tres belle vue mer, a 50 metres du bord de palge, mamad, parking et cave

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel Projet ben yehuda 192
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Du 3p au penthouse avec prix de pre-sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israël
depuis
$457,710
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer .
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel A rénover, bonne affaire, proche de la mer
Herzliya, Israël
depuis
$2,10M
Vous regardez
Quartier résidentiel Tres belle vue mer
Ascalon, Israël
depuis
$321,338
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Quartier résidentiel Holyland -bait vagan -jersalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,58M
Dans le fameux projet d Holyland , . Somptueux penthouse a vendre , vous offrant une vue panoramique sur tout Jérusalem ,situe au derniere étage de la tour . Ce Penthaouse est compose de 4 chambres a coucher + une chambre familiale , cuisine spacieuse , avec un double séjour qui donne sur…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Tel Aviv – Frishman | Emplacement de rêve À deux pas des plages, de Dizengoff et de toutes les commodités du centre-ville. Appartement 2 pièces aux volumes exceptionnels : • 81 m² au total • Séjour de 50 m² permettant une configuration en 3 pièces • 2 salles de bains • Exposition Sud-Est, …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Quartier résidentiel Jerusalem arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,12M
PROJET DE RÉSIDENCE ARNONA - Occupation : 30 avril 2029. Projet résidentiel dans le quartier d'Arnona, Deux immeubles de 22 étages Proche de la rue Ein Guedi et a proximité de la rue Hevron desservie par le tramway.. Grand choix d appartements spacieux de 3 et 5 pièces, ces immeubles c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller