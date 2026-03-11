Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
À Vendre – Magnifique Appartement 5 Pièces à Dimri Tower, Ashdod
Situé dans la prestigieuse résidence Dimri Tower, au cœur du quartier prisé de la City à Ashdod, ce superbe appartement de 5 pièces offre une qualité de vie exceptionnelle, face à la mer.
D'une superficie de 159 m², avec une terrasse de 15 m², cet appartement spacieux et lumineux se trouve au 13e étage, offrant une vue dégagée et imprenable sur la mer.
Caractéristiques :
Résidence moderne avec piscine et salle de sport
Mamad (pièce sécurisée)
Climatisation centralisée
Parking souterrain privatif
À proximité immédiate de toutes les commodités (commerces, écoles, transports, etc.)
Une opportunité rare dans un emplacement de choix, idéale pour une famille ou pour un investissement haut de gamme.
À voir absolument !
Localisation sur la carte
Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour