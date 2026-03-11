  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave

Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave

Tel-Aviv, Israël
$2,45M
ID: 34629
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Geula, 23

À propos du complexe

À VENDRE – APPARTEMENT NEUF 4 PIÈCES PROCHE DE LA MER AVEC PARKING, TERRASSE ET CAVE Superficie : 92 m² + 8 m² de terrasse Emplacement : Rue calme près du Royal Beach 3 chambres (dont une avec abri) 2 salles de bain 2 toilettes Immeuble neuf Parking Cave Prix demandé : 7 800 000 ILS Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations ou pour organiser une visite

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona - hashofet haim cohen
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
À vendre à Arnona Appartement 3 pièces | Rue HaShofet Haïm Cohen Env. 80 m², 8ᵉ étage, balcon 6 m², lumineux, vue dégagée. Parking et cave. Quartier calme et recherché
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,23M
Le projet MODA est un immeuble boutique de standing de 10 étages, offrant intimité et confort grâce à un nombre limité d’appartements par étage. Appartements de 2 à 5 pièces avec parking, ainsi que penthouses luxueux, adaptés aussi bien aux familles qu’aux investisseurs. PRIX PRESALE pour …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Afficher tout Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ascalon, Israël
depuis
$695,970
rdj 4 p agamim 140m2 de jardin
Agence
Immobilier.co.il
