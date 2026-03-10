  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer

Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer

Nahariya, Israël
depuis
$721,050
;
8
Laisser une demande
ID: 34755
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    Wolfson

À propos du complexe

PROJET TOWER PREMIUM Appartements 4 et 5 pièces Livraison prévue juin 2027 A partir de 1.880.000 nis Revenus mensuels immédiats des la signature Vente direct constructeur sans frais d agence

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Nahariya, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, neuf, proche de la mer, projet de qualité
Netanya, Israël
depuis
$1,39M
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam - 76m²+16m² vue degagee
Bat Yam, Israël
depuis
$909,150
Vous regardez
Quartier résidentiel Neuf, vue sur la mer
Nahariya, Israël
depuis
$721,050
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Quartier résidentiel Superbe appartment de 140m2 a vendre tour naharda
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
À vendre en exclusivité Dans le nouveau quartier Nord Dans la prestigieuse tour Nehardea Au 11e étage, vue dégagée et verdoyante Face à la rue Appartement de 4,5 pièces avec un grand espace commun 127,6 m² + 12 m² de terrasse ensoleillée L'appartement est triplement climatisé. Très lumineux …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Afficher tout Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Nahariya, Israël
depuis
$808,830
Dans le nouveau quartier d'Akhziv, bel appartement 5 pièces d'environ 120m2 avec terrasse de 20m2 et belle vue mer . Situé au 6e étage sur 8,il comprend cave, parking, 2 ascenseurs
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Quartier résidentiel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,84M
En Plein de cœur de Tel Aviv , proche du théâtre , a proximité du Kikar HAmedina et du Parc Yarkon . Voici un tres beau projet offrant des prestations luxueuses intérieurs et extérieurs , avec un choix d appartement allant du 2 pièces au penthouse . avec des vues mer
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller