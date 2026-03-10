  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité

Ascalon, Israël
depuis
$815,100
;
7
Laisser une demande
ID: 34765
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

a Agamim, penthouse 5 pieces de 130 m2 habitable + 70 m2 de terrasse. petit immeuble avec 2 proprios par pallier. apenthouse tres investi, pergola de 60 m2 entierement electrique. cave et 2 parkings. tres belle affaire

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jérusalem, Israël
depuis
$927,647
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Un appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d’ein hayam !
Hadera, Israël
depuis
$874,665
Quartier résidentiel Avec terrasse, luxueux, neuf, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,65M
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Rishon LeZion, Israël
depuis
$3,70M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$689,387
À vendre en exclusivité – Appartement récent, Bat Yam Une opportunité rare pour vivre au calme au cœur de Bat Yam, dans une rue paisible et agréable, proche de toutes les commodités. Caractéristiques du bien : • Surface habitable : 83 m² • Balcon : 5 m² • Pièce sécurisée (Mamad) avec dressi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un magnifique rez de jardin face à la mer quartier marina
Ascalon, Israël
depuis
$1,33M
Rez de jardin 5 pieces avec 2 parking et une cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$689,700
Nouveau Projet sur Ramat Bet Shemesh situe entre Jérusalem et le centre du Pays Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A ce projet est un projet résidentiel luxueux qui comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un Park situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
