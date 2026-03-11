  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Projet de qualité rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine à pas de la coulée verte !

Quartier résidentiel Projet de qualité rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine à pas de la coulée verte !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,40M
;
13
Laisser une demande
ID: 34436
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin

À propos du complexe

Projet résidentiel exclusif rue Nahalat Benyamin: immeuble boutique luxueux de 5 étages abritant 23 appartements et deux penthouses d’exception avec terrasses et jacuzzi privatifs. Appartements avec hauteur sous plafond généreuse et finitions soignées * 2 Pièces 49m² + 10m² terrasse à partir de 3.086.000NIS * 3 Pièces 78m² + 14m² à partir de 4.915.000NIS * Penthouses 5 Pièces 89m² + 55m² à partir de 7.670.000NIS * Un penthouse 2 pièces 48m² + 17m² 3.653.000 (supplément par étage: 50.000NIS) Livraison fin 2028 Garanties bancaires

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jérusalem, Israël
depuis
$927,647
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$529,815
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans un bel immeuble
Raanana, Israël
depuis
$1,19M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet de qualité rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine à pas de la coulée verte !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,40M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
Herzog 21 Kiryat Shmuel, début de Rehavia 6e étage Ascenseur Appartement de 3 pièces Salle de bain avec douche Balcon avec vue imprenable Toit privé avec cuisine extérieure, jacuzzi et vue spectaculaire Pièce sécurisée (Mamad) Entièrement meublé Design architectural
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Afficher tout Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces rue elie cohen face au parc
Ascalon, Israël
depuis
$485,925
4 pieces plain centre ville
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Afficher tout Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Quartier résidentiel Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'ashkelon.
Ascalon, Israël
depuis
$627,000
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller