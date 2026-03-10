  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité

Ascalon, Israël
depuis
$877,800
;
10
Laisser une demande
ID: 34807
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

penthouse 5 pieces seul a l'etage/ petit immeuble de 5 etages. tres bien ammenage, terrasse avec permis de construire une piscine

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel 2 pieces 45m² rue melchett - emplacement ideal au centre de tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Clair, dans rue calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, magnifique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,77M
Quartier résidentiel Toit prive
Jérusalem, Israël
depuis
$2,90M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, haut standing, projet de qualité
Ascalon, Israël
depuis
$877,800
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,40M
À Vendre – Appartement 3 Pièces idéal pour investissement, pied-à-terre ou première acquisition ???? Rue calme à proximité de Bograshov et de la mer – Tel Aviv–Jaffa Prix : 4 480 000 ₪ Situé dans un immeuble neuf et très recherché, cet appartement bénéficie d’un emplacement central tout en …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$589,380
3 pieces, renove, 1er etage,proche transporte, synogoues,centre commercial Up Town
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Givat mordehai entrée herzog
Quartier résidentiel Givat mordehai entrée herzog
Quartier résidentiel Givat mordehai entrée herzog
Quartier résidentiel Givat mordehai entrée herzog
Quartier résidentiel Givat mordehai entrée herzog
Afficher tout Quartier résidentiel Givat mordehai entrée herzog
Quartier résidentiel Givat mordehai entrée herzog
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
L'appartement est situé à l'entrée de Givat Mordechai, côté boulevard Herzog, près d'Emek hatsvaim et du Jardin botanique. Il se trouve également au pied de la nouvelle station de tramway ,de jardin d enfants et commerces. Appartement de 4 pièces avec une surface de 95 m2 inscrit , 3 cham…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller