  2. Israël
  3. Raanana
  Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, permis de construire, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, permis de construire, projet de qualité

Raanana, Israël
depuis
$2,63M
;
4
ID: 34479
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Moshe Wilensky

À propos du complexe

RAANANA - Quartier Neve Zemer, PROJET DE GRANDE QUALITE Un nouveau projet dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana ! Dans projet haut de gamme de 2 immeubles de 5 et 7 étages DUPLEX 6 pièces 161m² + 2 terrasses de 56 et 40m², étages 6 et 7 , 2 parking et 1 cave : Projet avec permis validé Garantie bancaire Livraison prévue : Début 2028

Raanana, Israël
