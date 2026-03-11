Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 3 pièces avec immense terrasse à ashdod

  1. Realting.com
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
ID: 34719
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Sderot Tel Hai, 23

À propos du complexe

Découvrez ce magnifique appartement situé sur le boulevard Tel Haï à Ashdod, offrant un cadre de vie exceptionnel et un potentiel rare sur le marché. ✔️ 3 pièces lumineux ✔️ Terrasse exceptionnelle de 100 m² avec une vue dégagée sur le boulevard ✔️ 2 chambres dont une pièce sécurisée (Mamad) ✔️ 2 douches et 2 toilettes – confort optimal pour toute la famille ✔️ Cave privée ✔️ Parking privé ✔️ Entrée immédiate Idéalement situé à proximité des commerces, synagogues, bus et services, cet appartement bénéficie d’un excellent emplacement et constitue une opportunité à ne pas manquer.

