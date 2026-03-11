  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique immeuble neuf préservé

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,43M
;
4
ID: 34641
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 4

À propos du complexe

À vendre ! Penthouse en duplex unique dans un immeuble boutique récemment préservé Emplacement de choix, à proximité de la rue Shenkin, en plein cœur de Tel Aviv La nouvelle ligne de tramway se trouve à seulement 2 minutes à pied 140 m² habitables 80 m² de rooftop privé Situé dans un immeuble rare et architecturalement conçu À l’origine : 4 chambres a couché + 2 salles de bain Configuration actuelle : 3 chambres a couché 2 salles de bain 1 toilette supplémentaire à l’étage Grande suite parentale créée en réunissant deux pièces Un nouveau parc public sera en juste en face de l’immeuble Cave : 2 caves Prix demandé : 10 900 000 ILS

Localisation sur la carte

