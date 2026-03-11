  1. Realting.com
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
;
5
ID: 34612
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Luria, 4

À propos du complexe

Rue Droyanov, petite rue très calme à deux pas de la rue Bograshov et de la mer Immeuble d’angle Appartement ״דירת סבתה״ 104m2 au cadastre Beaucoup de balcons fermés donc on peut dire facile 115m2 Vue totalement dégagée Très lumineux Toutes Orientations Très calme À deux pas de la plage 2 eme étage Pas d’ascenseur, miklat Possibilité de parking en face Prix : 5.000.000₪ Très beau potentiel avec très belle hauteur sous plafonds A ne pas rater!

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
