  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod

Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
;
11
Laisser une demande
ID: 34107
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Tout nouveau et dernier programme neuf de la Marina d'Ashdod Les pieds dans l'eau Construction de très haut standing avec les meilleurs matériaux En face des bateaux et de la mer, a proximité immédiate des cafés , restaurants et commerces Résidence : Hall d'entrée 5 étoiles Entrée arborée Parking et cave sous terrain Ascenseurs ultra rapide dont un de shabat Les appartements : Porte d'entrée blindée design Porte intérieurs "Pandoor" Sol 1 mètre sur 1 mètre Terrasse en Teck Cuisine aménagée avec meubles et marbre Volets roulants électriques dans tout l'appartement Interphone vidéo en circuit fermée Eau chaude en solaire ou électrique

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Netanya, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Holyland bait vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$1,29M
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Ascalon, Israël
depuis
$714,780
Quartier résidentiel Projet résidentiel, situé au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Vous regardez
Quartier résidentiel Tout nouveau programme neuf a la marina d'ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$2,35M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Maison individuelle sur un vaste terrain à vendre près de jérusalem
Quartier résidentiel Maison individuelle sur un vaste terrain à vendre près de jérusalem
Quartier résidentiel Maison individuelle sur un vaste terrain à vendre près de jérusalem
Quartier résidentiel Maison individuelle sur un vaste terrain à vendre près de jérusalem
Quartier résidentiel Maison individuelle sur un vaste terrain à vendre près de jérusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Maison individuelle sur un vaste terrain à vendre près de jérusalem
Quartier résidentiel Maison individuelle sur un vaste terrain à vendre près de jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$43,89M
Cette propriété enchanteresse, alliant un terrain exceptionnel à un joyau architectural classique, offre une opportunité unique pour les amateurs de style et de réussite, les précurseurs établissant de nouvelles normes, et ceux qui ouvrent la voie. Cette propriété unit harmonieusement ciel e…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
Quartier résidentiel Penthouse a vendre a netania
Netanya, Israël
depuis
$1,10M
À VENDRE – PENTHOUSE À NETANYA Magnifique penthouse situé au cœur de Netanya, à seulement 5 minutes à pied du Kikar et de la plage. Superficie : 175 m² 5 pièces 4 Toilettes 3 Salles de bain Balcon + grande terrasse Suite parentale Mamad (pièce sécurisée) 2 places de parking 8ème étage…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Quartier résidentiel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Nouveau Projet Katamon Jerusalem du 2 au 5 pièces, penthouses et rez de jardin Situe dans le quartier de Katamonim, ce projet est composé de 5 immeubles de 34 étages avec salle de sport, synagogues ,5 ascenseurs. Le tramway passera en bas du projet. Livrable décembre 2029 Modalité de paieme…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller