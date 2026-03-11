  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon

ID: 34553
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ruppin, 41

À propos du complexe

Dans un immeuble récent à deux pas de la plage Gordon Appartement de 2 pièces Mamad 1 er étage Ascenseur Parking

