  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair

Quartier résidentiel Superbe 4 pieces avec parking et mamad dans lev hair

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,85M
;
10
ID: 34212
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehuda HaLevi, 94

À propos du complexe

Au cœur de la ville Neuf et exclusif Yehuda Halevi 94 - Immeuble neuf et exceptionnel 4 superbes pièces neuf avec ascenseur et mamad Parking Terrasse ensoleillée Dépendance/garde-manger L'appartement est situé à l'arrière, au calme ! 4 pièces de 93 m² + terrasse ensoleillée de 10 m² Au 3ème étage avec ascenseur Orientation Sud/Est

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

