  2. Israël
  3. Hadera
Quartier résidentiel Un appartement de rêve dans un immeuble de très haut standing en première ligne face à la mer !

Hadera, Israël
$962,445
8
ID: 34345
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH En exclusivité dans l'un des projets phares du bord de mer, 'Hof Halavan de Hadera ! Le Département francophone de RE/MAX Hadera vous présente un appartement de rêve dans un immeuble de très haut standing en première ligne face à la mer ! Caractéristiques : ⭐️ Appartement de 3 pièces (87 m²), ⭐️ Au 12ème étage sur 25, ⭐️ Plusieurs ascenseurs dont un de Shabbat, ⭐️ Grande terrasse ensoleillée exposée ouest de 15 m², ⭐️ Espace de vie lumineux avec une vue mer panoramique époustouflante !! ⭐️ Chambre parentale avec une grande fenêtre donnant sur la mer, ⭐️ Système domotique, ⭐️ Place de parking souterrain, ⭐️ Cave privée. Et ce n'est pas tout ! L'immeuble est doté d'un superbe lobby, d'une piscine, d'une salle de sport et d'une surveillance 24h/24, 7j/7. Magnifique immeuble construit par un promoteur réputé pour sa qualité de construction. Au pied de l'immeuble, une magnifique promenade avec la future Tayelet et la plage séparée. Vous pourrez également découvrir la réserve naturelle de Gedor. Un rêve devenu réalité ! Beezrat Hachem, Beya'had OuBeSim'ha Nénatsea'h ! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Hadera, Israël
